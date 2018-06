London (SID) - Heinrich Popow hat die erste deutsche Sprint-Medaille bei den Paralympics in London gewonnen. Der unterschenkelamputierte Leverkusener gewann über 200 m Bronze in persönlicher Bestleistung von 25,90 Sekunden. Der viermalige Paralympics-Sieger Wojtek Czyz kam in 26,07 Sekunden auf Rang fünf. Es gewann unter dem Jubel der 80.000 Zuschauer im Olympia-Stadion der Brite Richard Whitehead in der Weltrekord-Zeit von 24,38 Sekunden vor dem US-Amerikaner Shaquille Vance.

Im Weitsprung, wo die Oberschenkel- und Unterschenkel-Amputierten gemeinsam starten, hatte Czyz am Freitag Silber hinter dem Leverkusener Markus Rehm gewonnen. Popow war mit vier Zentimetern Rückstand auf Bronze Vierter geworden. Er gilt zudem als Favorit über die 100 m.