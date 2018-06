Bamako (AFP) Bewaffnete Islamisten haben in Mali eine Stadt an der Grenze zwischen dem von Rebellen besetzten Norden und dem von der Regierung in Bamako kontrollierten Süden des Landes eingenommen. Wie Bewohner der Stadt Douentza der Nachrichtenagentur AFP berichteten, fuhren Mitglieder der Bewegung für die Einheit und den Dschihad in Westafrika (MUJAO) am Samstagmorgen mit Geländewagen in die Stadt und entwaffneten die Mitglieder der örtlichen Miliz Ganda Iso, welche die Stadt bisher kontrollierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.