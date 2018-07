Spa-Francorchamps (dpa) - Sebastian Vettel muss für einen simulierten Start in der Boxengasse 10 000 Euro Strafe zahlen. Dazu wurde der Formel-1-Doppelweltmeister in Spa-Francorchamps von den Rennkommissaren des Großen Preises von Belgien verdonnert.

In der Mitteilung durch den Internationalen Automobilverband FIA hieß es, dass das Red-Bull-Team und auch Vettel den Verstoß beim freien Training am Samstagvormittag selbst umgehend realisiert und gemeldet hätten. Startübungen in der Boxengasse sind verboten.

Der Rennstall habe zudem erklärt, dass der sogenannte Lollypop-Mann, der mit einer Kelle die Ausfahrt aus der Boxengasse jeweils versperrt oder freigibt, dies zum ersten Mal gemacht habe.

Die Nachricht von der Strafe passte in den samstäglichen Auftritt von Vettel und Red Bull. Der Titelverteidiger verpasste als Elfter die Top Ten im Qualifying und erlitt einen Dämpfer im WM-Kampf. Stallrivale Mark Webber, im Gesamtklassement Zweiter vor Vettel, wurde wegen eines Getriebewechsels vom siebten auf den zwölften Rang strafversetzt.