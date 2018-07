Spa-Francorchamps (dpa) - Mark Webber muss in der Startaufstellung zum Großen Preis von Belgien fünf Plätze zurück. An seinem Red Bull wurde vor Ablauf der Frist von fünf Rennen das Getriebe gewechselt. Daher werden nach der Qualifikation heute in Spa-Francorchamps fünf Ränge zu seiner Platzierung addiert. Für Webber bedeutet das einen Rückschlag im Kampf um den WM-Titel. Der Australier liegt vor dem 12. von 20 Saisonrennen 40 Punkte hinter Spitzenreiter Fernando Alonso. Webbers Teamkollege, Doppelweltmeister Sebastian Vettel, ist mit zwei Zählern Rückstand auf Webber Dritter.

