Erster Bundesliga-Sieg für Fürth: 1:0 bei Mainz 05

Mainz (dpa) - Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ist der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Franken setzten sich am Freitagabend zum Auftakt des zweiten Spieltages beim FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte vor 28 237 Zuschauern Felix Klaus in der 67. Minute. Die Fürther hatten zum Saisonstart gegen Bayern München mit 0:3 verloren, die Mainzer hatten ein 1:1 beim SC Freiburg geschafft.

Köln nach erneuter Pleite weiter Vorletzter - Auch Duisburg verliert

München (dpa) - Der 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison verloren und steht nach dem 0:1 gegen Energie Cottbus weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Team aus Brandenburg setzte sich am Freitagabend mit dem Sieg zum Auftakt des vierten Spieltages vorerst an die Spitze. Ebenfalls auf dem Vormarsch ist der 1. FC Kaiserslautern durch ein 3:1 bei Dynamo Dresden. Der MSV Duisburg blieb nach dem 0:3 beim TSV 1860 München Tabellenletzter.

Falcao schießt Atlético zum Supercup-Sieg: 4:1 gegen FC Chelsea

Monte Carlo (dpa) - Atlético Madrid hat dank seines Stürmers Radamel Falcao zum zweiten Mal den UEFA-Supercup gewonnen und sich damit den ersten internationalen Fußball-Titel der Saison gesichert. Der Europa-League-Gewinner setzte sich am Freitagabend im Stade Louis II von Monte Carlo überraschend deutlich mit 4:1 gegen Champions-League-Sieger FC Chelsea durch. Vor 14 312 Zuschauern erzielte Falcao drei Tore für die Spanier, die den Supercup auch 2010 gewonnen hatten.

Rehm mit Weltrekord: Paralympics-Weitspringer feiern Doppelerfolg

London (dpa) - Deutschlands Weitspringer haben bei den Paralympics einen Doppelerfolg gefeiert. Der Leverkusener Markus Rehm ließ der Konkurrenz am Freitagabend dank einer Weltrekordweite von 7,35 Meter keine Chance. Vor 80 000 Zuschauern im Olympiastadion von London sprang Wojtek Czyz aus Kaiserslautern zu Silber. Die Bronzemedaille ging an Daniel Jörgensen aus Dänemark. Damit haben die deutschen Athleten an den ersten beiden Wettkampftagen elf Medaillen gewonnen.

Titelverteidiger Djokovic und Stosur bei US Open weiter

New York (dpa) - Die Titelverteidiger Novak Djokovic und Samantha Stosur haben bei den US Open ihre Pflichtaufgaben gelöst. Der Tennis-Weltranglisten-Zweite aus Serbien gewann am Freitag in der zweiten Runde glatt in drei Sätzen mit 6:2, 6:1, 6:2 gegen den Brasilianer Rogerio Dutra Silva. Die 28 Jahre alte Australierin setzte sich in Runde drei gegen die Amerikanerin Varvara Lepchenko mit 7:6 (7:5), 6:2 durch.

Cummings gewinnt 13. Etappe der Vuelta - Rodriguez führt weiter

Ferrol (dpa) - Der Brite Stephen Cummings hat sich mit einer beherzten Attacke den Tagessieg auf der 13. Etappe der Vuelta gesichert. Der Radprofi des Teams BMC setzte sich am Freitag rund gegen den Australier Cameron Meyer und Juan Antonio Flecha aus Spanien durch. Bester Deutscher war nach insgesamt 172,8 Kilometer auf dem Tagesabschnitt von Santiago de Compostela nach Ferrol Linus Gerdemann aus Münster. An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen: Joaquin Rodriguez aus Spanien führt weiter mit 13 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Alberto Contador.

Club-WM: THW Kiel im Finale - 200 000 Dollar Preisgeld sicher

Doha/Katar (dpa) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel steht im Finale der Club-Weltmeisterschaft in Doha. Durch ein 34:24 in der Vorschlussrunde gegen Afrikameister Zamalek aus Ägypten zogen die Kieler am Freitagabend locker ins Endspiel ein. Dort kommt es am Samstag wie im Vorjahr zum Aufeinandertreffen mit Atletico Madrid. Der Champions-League-Sieger aus Deutschland hat schon 200 000 Dollar als Preisgeld sicher, bei einem Final-Erfolg kann sich die Summe noch verdoppeln.

Mannheim gelingt erster Sieg in Eishockey European Trophy

Mannheim (dpa) - Die Eishockey-Profis der Adler Mannheim haben den ersten Sieg in der diesjährigen European Trophy eingefahren. Der ehemalige deutsche Meister bezwang den Liga-Konkurrenten ERC Ingolstadt mit 4:3 nach Penalty-Schießen. Den entscheidenden Treffer im Duell eins gegen eins erzielte am Freitagabend Adam Mitchell.