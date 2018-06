Button holt Pole - Deutsches Debakel in Spa: Vettel Elfter

Spa-Francorchamps (dpa) - Jenson Button startet von der Pole Position in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Der Weltmeister von 2009 setzte sich am Samstag im McLaren vor dem japanischen Sauber-Piloten Kamui Kobayashi und Pastor Maldonado aus Venezuela im Williams durch. Sebastian Vettel belegte nur Rang elf. Starten darf er allerdings von Rang zehn; sein Red-Bull-Teamkollege Mark Webber wird wegen eines Getriebewechsel vom siebten auf den zwölften Platz strafversetzt. Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde einen Tag vor seinem 300. Rennen nur 13.

Kohlschreiber nach Fünf-Satz-Match bei US Open weiter

New York (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open in die dritte Runde eingezogen. Der 28 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg setzte sich am Freitag (Ortszeit) in fünf Sätzen gegen den Franzosen Benoit Paire mit 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:4) durch. Der Weltranglisten-20. trifft beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nun auf den Amerikaner John Isner. Von den anfangs zehn deutschen Herren steht nur Kohlschreiber bei der mit 25,526 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Runde drei. Bei den Damen kämpft Angelique Kerber aus Kiel an diesem Samstag in New York gegen Olga Goworzowa aus Weißrussland um den Einzug ins Achtelfinale.

Braunschweig verteidigt Tabellenführung durch 3:0 in Aalen

Aalen (dpa) - Eintracht Braunschweig hat auch sein viertes Saisonspiel gewonnen und die Tabellenführung in der 2. Fußball- Bundesliga verteidigt. Ohne Punktverlust liegt der Traditionsverein nach dem 3:0 (1:0) am Samstag gegen Aufsteiger VfR Aalen mit zwölf Zählern an der Spitze. Vor 6604 Zuschauern in der Scholz-Arena trafen Mirko Boland (27. Minute/57.) und Norman Theuerkauf (50.) für Braunschweig. Der FC St. Pauli erzielte den ersehnten ersten Saisonsieg. Gegen Aufsteiger SV Sandhausen setzte sich der Kiezclub verdient 2:1 (0:0) durch und rückte ins Tabellen-Mittelfeld vor.

Heynckes will Martínez gegen Stuttgart auf die Bank nehmen

München (dpa) - Trainer Jupp Heynckes plant, den 40 Millionen Euro teuren Neuzugang Javier Martínez beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart zumindest auf die Ersatzbank zu setzen. «Höchstwahrscheinlich wird er dabei sein», kündigte Heynckes am Samstag vor dem nicht-öffentlichen Abschlusstraining der Bayern-Profis auf der Internetseite des Fußball-Rekordmeisters an. Der in dieser Woche von Athletic Bilbao gekommene spanische Nationalspieler Martínez wird am Sonntag 24 Jahre alt.

Knieverletzung: Hildebrand fehlt Schalke mehrere Wochen

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss in den nächsten Spielen der Fußball-Bundesliga auf Torhüter Timo Hildebrand verzichten. Wie der Verein am Samstag im Vorfeld der Partie gegen den FC Augsburg mitteilte, hat sich Hildebrand im Training am Freitag das rechte Knie verdreht und fällt mehrere Wochen aus. Bei einer Kernspintomographie wurde eine Kapselverletzung diagnostiziert. Für den Keeper steht Lars Unnerstall als Ersatz bereit.

Stanislawski erschüttert: Pezzoni von Fans bedroht

Köln (dpa) - Trainer Holger Stanislawski vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln macht Teile der Fans für den Weggang von Kevin Pezzoni verantwortlich. «Es sind Dinge vorgefallen, die Kevin das Fußballspielen in diesem Club nicht mehr ermöglichen», erklärte Stanislawski nach dem Training am Samstag. Am Freitag hatte der Verein mitgeteilt, dass der Vertrag mit dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler im gegenseitigem Einvernehmen ausgelöst wurde. Nach Angaben Stanislawskis wurde Pezzoni in den vergangenen Tagen durch Hooligans massiv bedroht.

Leichtathlet Popow holt Bronze über 200 Meter bei Paralympics

London (dpa) - Der Leverkusener Leichtathlet Heinrich Popow hat am dritten Tag der Paralympics in London die Bronzemedaille über 200 Meter gewonnen. Vor 80 000 Zuschauern im Olympiastadion lief der 29-Jährige am Samstag persönliche Bestzeit in der Konkurrenz der Oberschenkelamputierten. Gold mit Weltrekord von 24,38 Sekunden ging an den Engländer Richard Whitehead, Silber an Shaquille Vance aus den USA. Wojtek Czyz aus Kaiserslautern wurde in persönlicher Bestzeit Fünfter.

FC Chelsea leiht Michael Essien an Real Madrid aus

Madrid/London (dpa) - Auf den letzten Drücker hat sich Spaniens Fußballmeister Real Madrid die Dienste von Michael Essien gesichert. Der FC Chelsea leiht den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler aus Ghana für eine Saison an die Spanier aus. Erst kurz vor dem Schließen des Transferfensters wurde der Deal am späten Freitagabend perfekt gemacht, teilte Chelsea und Real auf ihren Webseiten mit.

US-Star Woods mit starkem Start in Norton - Südkoreaner führt

Norton/Massachusetts (dpa) - US-Star Tiger Woods hat beim Golf-Turnier in Norton/Massachusetts mit einer starken 64er Auftaktrunde die Jagd auf seinen 75. Titel auf der PGA-Tour eröffnet. Der 36-Jährige liegt nach der ersten Runde auf dem geteilten dritten Platz. Besser spielten am Freitag (Ortszeit) auf dem Par-71-Kurs nur der Südkoreaner Noh Seung-Yul (62) und Chris Kirk (63) aus den USA. Der erst 21 Jahre alte Südkoreaner verpasste mit seiner überragenden Auftaktrunde den Platzrekord im TPC Boston nur um einen Schlag.

Kuhn im Saisonkader von NFL-Meister Giants

Boston/New York (dpa) - Für Markus Kuhn ist der Traum von der National Football League NFL wahr geworden. Am Freitag (Ortszeit) schaffte der 26-jährige Defensive Tackle den Sprung in den 53 Profis umfassenden Saisonkader der New York Giants. Der Meister hatte Kuhn in der siebten Runde der Draft ausgewählt. Zuvor hatte der Weinheimer für die Collegemannschaft von North Carolina State gespielt. Im Trainingscamp konnte Kuhn Giants-Trainer Tom Coughlin überzeugen und darf am Mittwoch beim Saisonauftakt des Titelverteidigers gegen die Dallas Cowboys auf sein NFL-Debüt hoffen.