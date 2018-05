Kaiserslautern (dpa) - Ganz allein hat eine 32-jährige Frau in Kaiserslautern einen gesunden Sohn geboren. Zwar hätten Nachbarn über Notruf Polizei und Feuerwehr zu Hilfe gerufen, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, trug die Mutter aber schon ihren Säugling auf dem Arm - und hatte mit dem Reinigen der Wohnung begonnen. Mutter und Sohn kamen zur Versorgung in ein Krankenhaus. Beide seien wohlauf, hieß es. Die 32-Jährige ist zum vierten Mal Mama geworden.

