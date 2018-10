Moskau (AFP) Das iranische Atomkraftwerk Buschehr verfügt nach russischen Angaben jetzt über seine maximale Leistungsfähigkeit. Der erste Reaktorblock des Akw habe am Donnerstagabend "100 Prozent seiner Kapazität" erreicht, teilte die NIAEP, eine Filiale des Erbauers Atomstroyexport, am Freitag in Moskau mit. Dies sei die "letzte Etappe" der Inbetriebnahme.

