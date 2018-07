Berlin (dpa) - Die SPD hat Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vorgeworfen, im Streit um den Ankauf von Steuerdaten-CDs Steuerhinterzieher zu schützen. Sie wolle «die rechtmäßige Arbeit von Steuerfahndern per Gesetz behindern», sagte SPD-Fraktionsvize Joachim Poß in Berlin. Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann sprach von «klassischer FDP-Klientelpolitik für kriminelle Reiche, die auf Kosten der Allgemeinheit ihr Geld ins Ausland schaffen.» Die Bundesministerin will den Ankauf von Steuer-CDs durch ein Gesetz gegen Datenhehlerei künftig verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.