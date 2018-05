Johannesburg (AFP) Rund 12.000 Arbeiter einer südafrikanischen Goldmine befinden sich im Streik. Der Ausstand in der Mine KDC in einem westlichen Vorort von Johannesburg habe am Mittwoch mit der Nachtschicht begonnen, teilte das Unternehmen Gold Fields am Freitag mit. Gold Fields will den Streik vor Gericht für illegal erklären lassen. Das Unternehmen produziert laut seiner Webseite 3,5 Millionen Unzen Gold pro Jahr.

