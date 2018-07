New York (dpa) - Mit einem Kraftakt über fünf Sätze hat sich Philipp Kohlschreiber bei den US Open in die dritte Runde gekämpft. Der 28 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg setzte sich gegen den Franzosen Benoit Paire in 3:38 Stunden mit 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:2, 7:6 (7:4) durch.

Der Weltranglisten-20. trifft beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York nun auf John Isner. Von den bisherigen drei Duellen mit dem 2,06 Meter langen Amerikaner hat Kohlschreiber noch keines gewonnen.

Von den anfangs zehn deutschen Herren steht nur Kohlschreiber bei der mit 25,526 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Runde drei. Bei den Damen kämpft Angelique Kerber aus Kiel gegen Olga Goworzowa aus Weißrussland um den Einzug ins Achtelfinale.

Cedrik-Marcel Stebe dagegen verpasste seine erste dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier durch ein 4:6, 6:2, 4:6, 4:6 gegen den slowenischen Qualifikanten Grega Zemlja. Der 21-Jährige aus Vaihingen/Enz hatte zuvor noch gegen den an Nummer 29 gesetzten Serben Viktor Troicki für eine Überraschung gesorgt. «Das ist schon ärgerlich. Man macht sich mehr Hoffnungen. In neun von zehn Spielen schlage ich ihn», sagte Stebe nach der unnötigen Pleite.