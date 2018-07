New York (AFP) Im Patentstreit mit dem Konkurrenten Samsung hat der US-Elektronikkonzern Apple eine weitere Klage in den USA eingereicht. Darin werden auch die jüngsten Samsung-Produkte einbezogen, wie das Smartphone Galaxy S3 und der Tablet-PC Galaxy Note 10.1, wie aus der am Freitag bei einem Gericht in San José im Bundesstaat Kalifornien eingereichten Klageschrift hervorgeht. Dasselbe Gericht hatte Samsung erst vor einer Woche zu einer Strafe von mehr als einer Milliarde Dollar verurteilt, weil der südkoreanische Konzern Apple-Patente für Smartphones und Tablet-PCs verletzt habe.

