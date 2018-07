Mörfelden-Walldorf (AFP) Das Kabinenpersonal der Lufthansa setzt seinen Streik am kommenden Dienstag fort. Das entschied die Streikleitung der Flugbegleitergewerkschaft UFO am Sonntagabend, wie die Gewerkschaft mitteilte. Über den Ort und die genaue Zeit des Ausstandes beriet die Gewerkschaft am Abend weiter.

