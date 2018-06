Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa drohen in den nächsten Tagen weitere Streiks. Die zentrale Streikleitung der Flugbegleitergewerkschaft UFO wollte am Sonntagmittag zusammenkommen, um über weitere Arbeitsniederlegungen zu entscheiden, wie ein UFO-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP in Frankfurt am Main sagte. Wann und wo das Kabinenpersonal der Kranich-Airline streiken könnte, will die Gewerkschaft erst sechs Stunden vorher bekannt geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.