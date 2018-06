Paris (AFP) Die aus Barbados stammende Sängerin Rihanna hat mit der Bekanntgabe ihrer Reisepläne Hysterie unter Fans in Paris ausgelöst. Über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte Rihanna ein Foto veröffentlicht, auf dem sie am Londoner Bahnhof St. Pancras vor einer Anzeigetafel mit der Abfahrtzeit ihres Zuges nach Paris zu sehen war. Daraufhin strömten zahlreiche Fans der Sängerin zum Pariser Nordbahnhof, an dem sie am Samstagabend mit dem Eurostar eintraf.

