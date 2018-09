Köln (dpa) - Ligapräsident Reinhard Rauball hat die Anfeindungen von mutmaßlichen Hooligans gegen den früheren Kölner Fußball-Profi Kevin Pezzoni verurteilt. Das sei unter keinen Umständen akzeptabel. Das sagte Rauball der «Welt am Sonntag». Trainer Holger Stanislawski vom Zweitligisten 1. FC Köln macht Teile der Fans für den Weggang von Pezzoni verantwortlich. Es seien Dinge vorgefallen, die Kevin das Fußballspielen in diesem Club nicht mehr ermöglichten. Am Freitag hatte der Verein mitgeteilt, dass der Vertrag mit Pezzoni in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde.

