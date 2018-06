Rom (SID) - Miroslav Klose hat Lazio Rom in der italienischen Serie A mit einem Doppelpack zum Heimsieg geführt. Am zweiten Spieltag sorgte der deutsche Fußball-Nationalspieler beim 3:0 (1:0) gegen US Palermo für die Führung (39.) und den Endstand (83.), das dritte Tor erzielte Antonio Candreva (56.). In der Tabelle liegt Lazio nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel auf dem dritten Platz.

Neuer Spitzenreiter ist Juventus Turin. Der Meister eroberte den ersten Platz durch ein 4:1 (2:0) bei Udinese Calcio und blieb gleichzeitig im 41. Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Im Spitzenspiel des Wochenendes musste sich Inter Mailand dem AS Rom in San Siro 1:3 (1:1) geschlagen geben.

Hinter Juventus ist Pokalsieger SSC Neapel nach einem 2:1 (0:0) gegen den AC Florenz vor Zweiter. Nur die ersten drei Mannschaften haben nach zwei Runden mit sechs Punkten eine weiße Weste.

In Mailand trafen Alessandro Florenzi (15.), Pablo Osvaldo (67.) und Marquinho (81.) für die Roma. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Inter-Neuzugang Antonio Cassano kurz vor der Pause (45.). Torschütze Osvaldo sah kurz vor dem Schlusspfiff die Gelb-Rote Karte (90.). Marek Hamsík (55.) und Blerim Dzemaili (75.) waren bei Gastgeber Neapel erfolgreich, Stevan Jovetic (87.) gelang der späte Anschlusstreffer für die Fiorentina.

Beim Juve-Gastspiel sah Udines serbischer Keeper Zeljko Brkic bereits in der 12. Minute nach einer Notbremse gegen Sebastian Giovinco die Rote Karte, den folgenden Elfmeter verwandelte der Ex-Leverkusener Arturo Vidal zur Führung (14.). Kurz vor der Pause erhöhte der Montenegriner Mirko Vucinic auf 2:0 (45.), in der zweiten Halbzeit machte "Atomameise" Giovinco alles klar (53./71.). Der erst am Donnerstag verpflichtete Andrea Lazzari konnte für Udine noch verkürzen (78.).