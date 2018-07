Berlin (dpa) - Die Flugbegleiter der Lufthansa setzen ihren Streik an diesem Dienstag fort. Das teilte die Kabinengewerkschaft Ufo am Sonntagabend mit.

Wo genau gestreikt werde, solle kurzfristig bekanntgegeben werden, sagte ein Ufo-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Fluggäste müssen sich damit abermals auf erhebliche Behinderungen und Flugausfälle einrichten.

Die Gewerkschaft hatte die Lufthansa am Freitag zum ersten Mal für acht Stunden bestreikt - zunächst nur am Frankfurter Flughafen. Nach dem Scheitern langwieriger Verhandlungen war am Dienstag der Streik ausgerufen worden, dem die Mitglieder schon vorab zugestimmt hatten.

Die Gewerkschaft Ufo verlangt in den seit 13 Monaten andauernden Verhandlungen nach drei Jahren Nullrunden fünf Prozent höhere Entgelte. Außerdem fordert sie das Ende der Leiharbeit und Schutz gegen die Auslagerung von Jobs. Lufthansa plant hingegen mittelfristige Einsparungen bei den Personalkosten und will dafür unter anderem die Beförderungsstufen strecken.

Ufo-Streikankündigung

Fluginfo der Lufthansa