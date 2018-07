Frankfurt/Main (dpa) - Im Tarifstreit bei der Lufthansa macht die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo weiter Druck. Falls die Lufthansa nicht auf sie zukomme, würden auf jeden Fall weitere Streiks folgen, sagte ein Ufo-Sprecher. Sie seien in der Lage, innerhalb kürzester Zeit in ganz Deutschland loszulegen. Wann und wo das Kabinenpersonal in den Ausstand treten könnte, ließ er aber offen. Das will die Gewerkschaft erst sechs Stunden vor einem möglichen Streik ankündigen.

