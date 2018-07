Niederviehbach (dpa) - Bei einer Mutprobe auf einem Spielplatz im bayerischen Niederviehbach ist ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ließ er sich von drei anderen jungen Männern auf einem Drehkarussell mit Klebeband festbinden. Dann verbanden die jungen Leute das Karussell mit einem Auto, gaben Gas und ließen es gefährlich schnell drehen. Der 20-Jährige wurde aus dem Karussell geschleudert und verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die drei Beteiligten standen unter Schock und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

