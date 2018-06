Berlin (dpa) - Die Grünen entscheiden heute, ob sie als erste Partei in Deutschland ihre Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf per Urwahl bestimmen wollen. Dazu kommt ein kleiner Parteitag, ein Länderrat, in Berlin zusammen. Grünen-Chef Cem Özdemir rechnet nach eigenen Worten fest mit Unterstützung für den entsprechenden Vorstandsantrag. Ihre Bewerbung angekündigt haben bisher die Fraktionsvorsitzenden Renate Künast und Jürgen Trittin, Parteichefin Claudia Roth, Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und zwei weitgehend unbekannte Basis-Vertreter.

