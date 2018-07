Berlin (dpa) - Die Grünen sind zu einem kleinen Parteitag in Berlin zusammengekommen. Am Nachmittag steht die Entscheidung auf dem Programm, ob über die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl die Mitglieder per Urwahl entschieden sollen. Die Parteiführung ging von einer Zustimmung der rund 80 Delegierten aus. Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke sagte, mit der Mitgliederbefragung solle der Politikverdrossenheit etwas entgegengesetzt werden. Zuvor wollen die Grünen über die Energiewende und über den Verfassungsschutz beraten.

