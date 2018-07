Berlin (dpa) - Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen schlägt Alarm: Das Armutsrisiko künftiger Rentner ist nach neuen Berechnungen noch größer als gedacht. Danach bekommen selbst Arbeitnehmer, die heute 2500 Euro brutto im Monat verdienen und 35 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, ab dem Jahr 2030 nur eine gesetzliche Rente in Höhe der Grundsicherung von 688 Euro. Die Ministerin warb erneut für ihr Modell der Zuschussrente. Die FDP ist dagegen: Es würde Milliarden kosten, sagte Parteichef Philipp Rösler der «Welt am Sonntag». Dafür sei aber kein Geld in der Rentenkasse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.