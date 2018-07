Köln (SID) - Rekord-Transfer Javier Martínez könnte im Südschlager gegen den VfB Stuttgart sein Debüt für den FC Bayern München feiern (17.30 Uhr). Zuvor empfängt der VfL Wolfsburg im Niedersachsen-Derby Hannover 96 (15.30 Uhr).

Rekord-Weltmeister Michael Schumacher bestreitet beim Großen Preis von Belgien in Spa sein 300. Rennen in der Formel 1. Titelverteidiger Sebastian Vettel will im ersten Lauf nach der Sommerpause den Rückstand in der Gesamtwertung auf Fernando Alonso verringern, geht aber ab 14.00 Uhr nur von Platz zehn auf die Strecke.

Bei den US Open steht für Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber sein Drittrunden-Match auf dem Programm. Der Augsburger bekommt es in der Night Session mit dem an Nummer neun gesetzten Aufschlagriesen John Isner aus den USA zu tun.

Bei den paralympischen Spielen in London steht der vierte Wettkampftag auf dem Programm. 150 deutsche Athleten nehmen an den Paralympics teil. Insgesamt stehen in den zwei Wochen 503 Entscheidungen an.