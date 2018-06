Harem (AFP) Syrische Rebellen haben am Sonntag die Stadt Harem nahe der Grenze zur Türkei belagert und sich dort Gefechte mit Regierungstruppen geliefert. Die Kämpfe dauerten den ganzen Tag über an, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zahlreiche Bewohner griffen nach Angaben der Rebellen zu den Waffen und unterstützten die Regierungstruppen. In der nur zwei Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernten Stadt soll es viele Anhänger von Staatschef Baschar al-Assad geben.

