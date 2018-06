Basel (dpa) - Nach dem Zusammenstoß eines Containerschiffes aus Belgien mit einem deutschen Boot auf dem Rhein bei Basel ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Deutsche sei am Abend an seinen schweren Verletzungen gestorben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Ein weiteres Besatzungsmitglied des Vermessungsbootes aus Hamburg wird noch vermisst, zwei Männer wurden leicht verletzt. Das Frachtschiff hatte das Boot am Freitag gerammt und zum Kentern gebracht. Die Hamburger sollten im Auftrag des Basler Bau- und Verkehrsamtes neue Technologien testen, um die Schifffahrtsrinnen im Rhein auszumessen.

