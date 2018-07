Washington (AFP) Wegen der vermehrten Angriffe afghanischer Sicherheitskräfte auf NATO-Kollegen haben die USA die Ausbildung von Rekruten in dem Land einem Medienbericht zufolge vorübergehend ausgesetzt. Etwa 27.000 afghanische Soldaten sollten zunächst neuen Sicherheitsprüfungen unterzogen werden, um mögliche Verbindungen zu Aufständischen aufzudecken, berichtete die US-Tageszeitung "The Washington Post" am Samstag. Bei bisherigen Prüfungen wurden demnach auf afghanischer, aber auch auf US-Seite viele Vorschriften nicht beachtet, um den Aufbau der heimischen Sicherheitskräfte nicht zu verlangsamen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.