Berlin (AFP) Die Flugbegleiter der Deutschen Lufthansa streiken am Dienstag am Flughafen Berlin-Tegel. Der Streik werde von 05.00 Uhr bis 13.00 Uhr dauern, teilte die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO am Montagabend mit. UFO hatte die Verhandlungen mit der Lufthansa zuvor für gescheitert erklärt und einen unbefristeten Arbeitskampf des Kabinenpersonals angekündigt.

