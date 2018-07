Abensberg (dpa) - Trotz aller Querelen etwa in der Euro-Politik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Einigkeit der beiden Unionsparteien beschworen. CDU und CSU seien gute Schwestern, hätten aber ab und an unterschiedliche Meinungen, sagte die CDU-Vorsitzende bei einem Bierzeltauftritt auf dem Volksfest Gillamoos im niederbayerischen Abensberg. Sie betonte: «Wenn's drauf ankommt, halten CDU und CSU zusammen - und das war immer gut für Deutschland.» Der traditionelle Schlagabtausch auf dem Gillamoos ist nach dem Politischen Aschermittwoch das größte Politspektakel in Niederbayern.

