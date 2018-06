Frankfurt/Main (dpa) - Die Gewerkschaft Ufo berät über den geplanten Streik der Lufthansa-Flugbegleiter an diesem Dienstag. Unklar ist, ob der Arbeitskampf einen Flughafen oder alle Stationen der Airline in Deutschland treffen wird. Auch «ob es ein halber oder ganzer Tag wird», könne er nicht sagen, sagte ein Sprecher der Kabinengewerkschaft der dpa in Frankfurt. Details würden erst sechs Stunden vorher bekanntgegeben. Flugbegleiter der Lufthansa hatten bereits am Freitag am Frankfurter Flughafen gestreikt. Am vergangenen Dienstag hatte es bei Tarifgesprächen keine Einigung gegeben.

