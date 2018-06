Frankfurt/Main (dpa) - Die Passagiere der Lufthansa müssen sich morgen wieder auf Behinderungen einstellen. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat eine Verschärfung ihres Streiks angekündigt. Wann es die Ausstände geben wird und welche Airports betroffen sind, soll noch am Abend mitgeteilt werden. Zum Ende vergangener Woche hatten die Stewards und Stewardessen in einer ersten Welle für acht Stunden am Drehkreuz Frankfurt die Arbeit niedergelegt und damit Deutschlands größten Flughafen teilweise lahmgelegt.

