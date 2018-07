München (dpa) - Er hat das legendäre «Revolver»-Album der Beatles gestaltet, jetzt hat der Grafiker und Musiker Klaus Voormann (74) das Cover der neuen CD der deutschen Popband Fools Garden gezeichnet.

Gitarrist Volker Hinkel und Sänger Peter Freudenthaler sind «sehr happy» über das Ergebnis. «Es ist eine große Ehre. Klaus Voormann hat ein Wahnsinns-Cover für uns gemacht», sagte Hinkel der dpa. Wenn er mit der Musik einer Band nichts anfangen kann, würde er auch kein Cover für sie machen, sagte Voormann. Bei Fools Garden sei das anders gewesen.

Der Band Fools Garden sei von jeher eine große Beatles-Affinität nachgesagt worden, erzählt Freudenthaler. Während der Entstehung des neuen Albums «Who Is Jo King?» hätten sie spontan die Idee gehabt, an Voormann heranzutreten. «Wir haben ihn einfach ganz frech gefragt. Und als er zusagte, dachten wir uns: Boah, der macht das!»

Beim ersten Treffen mit Voormann seien sie dagesessen wie Schulbuben, erinnert sich Freudenthaler. «Aber das Eis war schnell gebrochen. Die Single «Innocence» erscheint am 14. September, am 12. Oktober folgt das Album «Who Is Jo King?».