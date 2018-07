Seoul (AFP) Durch den Taifun "Bolaven" sind in Nordkorea nach Behördenangaben 48 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 seien verletzt worden oder würden vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. "Bolaven" war bereits am Dienstag vergangener Woche mit voller Wucht auf die koreanische Halbinsel getroffen und hatte eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.