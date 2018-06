Charlotte (AFP) Ein Politiker der US-Demokraten hat am Rande des Parteitags in Charlotte mit einem Nazi-Vergleich für Empörung gesorgt. Der Chef der Demokraten in Kalifornien, John Burton, verglich die Republikaner am Montag einem Bericht des "San Francisco Chronicle" zufolge mit Adolf Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels. Der Verband jüdischer Republikaner verurteilte die Bemerkung.

