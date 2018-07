Dschalalabad (AFP) Bei einem Anschlag während einer Beerdigung im Osten Afghanistans sind am Dienstag mindestens 20 Menschen getötet worden. Ziel sei offenbar der Gouverneur des Bezirks Dur Baba in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan gewesen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul. Ob der Gouverneur Hamischa Gul unter den Toten oder den rund 50 Verletzten war, konnte der Sprecher nicht sagen.

