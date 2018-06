Brüssel (AFP) Brüssel will künftig mit harter Hand gegen Beleidigungen auf der Straße vorgehen. "Jede Art von Beschimpfung ist von nun an strafwürdig, ob sie sexistisch, rassistisch, homophob oder anderer Art ist", kündigte Freddy Thielemans, der Bürgermeister der belgischen Hauptstadt, am Dienstag an. Die verbalen Ausfälle, außerdem auch Handgreiflichkeiten, die ohne Verletzung bleiben, sowie kleinere Diebstähle kann die Stadt demnach mit Geldbußen von bis zu 250 Euro ahnden.

