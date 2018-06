Husum (AFP) Bei der Kollision eines Ausflugsschiffs mit einem Anleger auf der Nordsee-Insel Amrum sind etwa 30 Kinder verletzt worden. Die meisten seien nur leicht verletzt, keines der Kinder habe besonders schwere oder sogar lebensbedrohliche Verletzungen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Husum am Dienstag. Elf Kinder seien zur Behandlung in das Krankenhaus von Wyk auf der Nachbarinsel Föhr gebracht worden, die übrigen würden vor Ort versorgt.

