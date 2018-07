Berlin (AFP) Die Flugbegleiter der Deutschen Lufthansa sind ab Dienstagnachmittag auch am Standort München zum Streik aufgerufen. Der Ausstand werde von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr dauern, teilte die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO am Dienstagmorgen mit. Am frühen Morgen hatten bereits achtstündige Streiks in Berlin-Tegel und in Frankfurt am Main begonnen.

