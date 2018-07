Darmstadt (AFP) Der Chemie- und Pharmakonzern Merck streicht in den kommenden Jahren über tausend Stellen in Deutschland. Bis Ende 2015 sollen rund 1100 von 10.900 Arbeitsplätzen abgebaut werden, wie Merck am Dientag in Darmstadt mitteilte. Management und Betriebsrat des Dax-Konzerns hätten sich auf ein entsprechendes Sparprogramm verständigt. Betroffen seien alle Geschäftseinheiten.

