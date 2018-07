Berlin (AFP) Eine Schülergruppe ist in Berlin vor einer jüdischen Schule antisemitisch beleidigt worden. Die Schülerinnen im Alter von zwölf bis 15 Jahren seien am Montagmorgen vor der Schule im Stadtteil Charlottenburg von vier Mädchen angepöbelt und antisemitisch beleidigt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend hätten zwei der tatverdächtigen Mädchen, die sich in Begleitung von zwei jungen Männern befanden, mit ihren Handys die Schülerinnen fotografiert.

