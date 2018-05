Hamburg (AFP) Etwa acht Monate nach dem Tod der an einer Methadon-Vergiftung gestorbenen Chantal aus Hamburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen deren Pflegeeltern erhoben. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Pflegeeltern eine Tablette mit dem Heroin-Ersatzstoff "ungesichert" in ihrer Wohnung liegen gelassen hätten, wo das elfjährige Mädchen sie gefunden und geschluckt habe, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde am Dienstag. Gegen den 52-jährigen Pflegevater und die 48-jährige Pflegemutter sei Anklage wegen fahrlässiger Tötung sowie Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht erhoben worden.

