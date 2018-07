Frankfurt (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sieht wegen der Schärfe der innenpolitischen Euro-Debatte den internationalen Ruf Deutschlands in Gefahr. "Wir müssen aufpassen, dass wir Deutsche durch parteitaktisch motivierte Wortmeldungen nicht dauerhaft unser Ansehen in Europa und in der Welt beschädigen", sagte Westerwelle der "Frankfurter Rundschau" (Dienstagsausgabe). Die Diskussion mit "teilweise sehr hässlichen Einlassungen" habe Folgen über die Grenzen hinaus. Dies habe er bei seinen jüngsten Auslandsreisen wahrgenommen.

