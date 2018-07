Rom (AFP) Italiens Regierungschef Mario Monti und Frankreichs Präsident François Hollande haben bei ihrem Gipfel in Rom beschlossen, bei einem erneuten Treffen Anfang Dezember über die geplante Schnellbahntrasse Turin-Lyon zu beraten. Der Gipfel in Lyon werde "ein Zeichen der Bereitschaft sein, das Schnellbahnprojekt zu konkretisieren", sagte Monti am Dienstag auf der Pressekonferenz nach den bilateralen Gesprächen mit Hollande in Rom.

