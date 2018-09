Paris (AFP) Der Machtkampf um die Beteiligung des weltgrößten Luxuskonzerns LVMH an dem traditionsreichen französischen Modeunternehmen Hermès eskaliert: Hermès International erstattete Anzeige gegen den von Bernard Arnault geführten Konzern, wie das Modehaus am Dienstag in Paris mitteilte. Es gehe um die Umstände der Beteiligung von LVMH im Jahr 2010. Hermès wirft dem Konzern nach Angaben aus Justizkreisen "Insidergeschäfte" und "Kursmanipulation" vor. LVMH kündigte daraufhin seinerseits eine Anzeige wegen "Erpressung, falscher Anschuldigung und unlauterem Wettbewerb" an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.