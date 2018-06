Moskau (dpa) - Mit dem Rekordeinkauf von Torjäger Hulk haben Zenit St. Petersburg und sein Sportdirektor Dietmar Beiersdorfer kurz vor dem russischen Transferschluss international für Aufsehen gesorgt.

Der Champions-League-Teilnehmer ließ sich den brasilianischen Fußball-Nationalspieler vom FC Porto sowie den Belgier Axel Witsel von Benfica Lissabon insgesamt mindestens 80 Millionen Euro kosten.

«Ich finde es gut, dass einer wie Hulk hier spielt. Das wird auch noch andere Topstars nach Russland locken», sagte der deutsche Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi von Dynamo Moskau der dpa. «Aber ich verstehe auch, dass mancher das kritisch sieht.»

Wenig Verständnis für die Transfers hat der Chef des russischen Rechnungshofs, Sergej Stepaschin. «Unser Fußball steuert auf eine Zweiklassen-Gesellschaft hin und braucht vielleicht eine finanzielle Obergrenze für Spielerwechsel», sagte Stepaschin nach Angaben der Agentur Interfax. Der Rubel soll nicht mehr so rollen wie bisher. Derzeit verdienen Stars wie Stürmer Samuel Eto'o oder Trainer Guus Hiddink viele Millionen im Gastgeberland der Fußball-WM 2018.

Zenit-Präsident Alexander Djukow verteidigte dagegen die Strategie des russischen Meisters, der nach sieben Spieltagen erneut die Tabelle anführt. «Die Neuverpflichtungen entsprechen unseren Ambitionen. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir modernen Fußball gezeigt - jetzt stecken wir uns auch international höhere Ziele», sagte Djukow. Beide Neuzugänge dürfen in der Champions League bereits für Russlands Champion spielen, der in der Staffel C auf den AC Mailand, den RSC Anderlecht und den FC Malaga trifft.

Mit einem 20-Millionen-Angebot an den FC Schalke 04 für Kyriakos Papadopoulos waren die Petersburger kurz zuvor noch gescheitert. Hulk soll ebenso wie Witsel 40 Millionen Euro Ablösesumme gekostet haben. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte der FC Porto vom UEFA-Cup-Sieger von 2008, der vom Gazprom-Konzern gesponsert wird, sogar bis zu 60 Millionen Euro für den 26-Jährigen kassieren.

Zenit komplettierte seinen Kaufrausch am Montagabend mit der Verpflichtung von Witsel (23). Damit sind beide Profis teurer als der bisherige Rekordtransfer der russischen Liga. Der Portugiese Danny war 2008 für 30 Millionen Euro von Dynamo Moskau nach St. Petersburg gewechselt.

«Ich bin Porto dankbar, dass der Verein mir die Tür nach Europa geöffnet hat», wurde Hulk auf der Internetseite seines neuen Arbeitgebers zitiert. Jetzt wolle er auch in Russland Tore schießen und Titel gewinnen. Zenit-Nationalspieler Roman Schirokow warnte indes vor überzogenen Erwartungen. Hulk und Witsel müssten sich in Russland erst zurechtfinden, das dauere einige Wochen. Beide Spieler unterzeichneten Fünfjahresverträge.

Auch Liga-Konkurrent Anschi Machatschkala rüstete weiter auf. Der neureiche Club aus dem Konfliktgebiet Nordkaukasus, der in der Europa League spielt, verpflichtete den französischen Mittelfeldspieler Lassana Diarra von Real Madrid für vier Jahre. Bei dem Verein aus der islamisch geprägten Teilrepublik stehen unter anderem bereits Eto'o und Hiddink unter Vertrag.