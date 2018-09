London (AFP) Angesichts wachsender Spannungen in seiner Koalition hat der britische Premierminister David Cameron am Dienstag sein Kabinett umgebildet. Den umstrittenen bisherigen Kulturminister Jeremy Hunt, dem eine zu große Nähe zum Konzern von US-Medienzar Rupert Murdoch vorgeworfen wird, ernannte er zum Gesundheitsminister. Außenminister William Hague, Innenministerin Theresa May und Finanzminister George Osborne behielten bei der ersten Kabinettsumbildung in Camerons Amtszeit ihre Ämter.

