Belfast (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen katholischen Republikanern und pro-britischen Protestanten sind in Nordirland in der zweiten Nacht infolge mehrere Beamte verletzt worden. Neun Polizisten erlitten am Montag Verletzungen, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit. In der Nacht zuvor waren 47 Beamte verletzt worden, als sich Protestanten und katholische Republikaner in Belfast Auseinandersetzungen lieferten. Die Polizei ging mit Gummigeschossen und Wasserwerfern gegen die Randalierer vor, die Steine, Benzinbomben und Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte warfen.

