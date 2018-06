London (AFP) Der britische Außenminister William Hague hat Ecuador zu neuen Verhandlungen über das Schicksal des Internetaktivisten Julian Assange aufgefordert. Ecuador und Großbritannien müssten in der Lage sein, eine "diplomatische Lösung" im Streit über den Wikileaks-Mitbegründer zu finden, erklärte Hague am Montagabend in einer Mitteilung an das britische Parlament. London habe Quito daher aufgefordert, die Gespräche über den Fall des 41-Jährigen "so schnell wie möglich" wiederaufzunehmen.

