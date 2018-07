Ahmedabad (AFP) Der Besitzer eines indischen Geschäfts mit dem Namen "Hitler" hat nach großer öffentlicher Empörung eingewilligt, den Laden umzubenennen. Im August hatte Manish Chandani sein Männer-Modegeschäft in Ahmedabad im westlichen Bundesstaat Gujarat eröffnet. Über dem Eingang steht der Name in großen weißen Lettern, der Punkt über dem i ist ein Hakenkreuz. "Es gibt gewaltigen Druck von der Regierung und der Jüdischen Gemeinde, den Namen zu ändern", sagte Chandani der Nachrichtenagentur AFP.

