Bogotá (AFP) Die Friedensgespräche zwischen Kolumbien und der linksextremen FARC-Guerilla beginnen in der ersten Oktoberhälfte in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Wie Kolumbiens konservativer Präsident Juan Manuel Santos am Dienstag in einer Rede an die Nation mitteilte, werden sie später in Havanna fortgesetzt. Die Verhandlungen würden "Monate, nicht Jahre" dauern, betonte Santos. Eine Unterbrechung des Militäreinsatzes gegen die Rebellen während der Verhandlungen schloss der Staatschef erneut aus.

